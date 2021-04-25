الدوري الإسباني: أتلتيكو يلاقي بلباو العنيد للابتعاد في الصدارة

وطن: يخوض فريق أتلتيكو مدريد مواجهة قوية، عندما يحل ضيفاً على منافسه أتلتيك بلباو، اليوم الأحد، على ملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

يحتل "الأتلتي" صدارة جدول ترتيب "الليغا" في الموسم الحالي، برصيد 73 نقطة، فيما يأتي بلباو في المركز العاشر برصيد 38 نقطة.

ولا يملك "الروخيبلانكوس"، بقيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني، أي بدائل سوى تحقيق الفوز، وحصد نقاط المباراة الليلة من أجل الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب "الليغا"، حيث يجد الفريق منافسة شرسة على التتويج باللقب هذا الموسم من ريال مدريد وبرشلونة وأيضاً إشبيلية.

ويسعى أتلتيكو لمواصلة انتصاراته في الدوري الإسباني هذا الموسم، وتحقيق الفوز الثالث توالياً بالمسابقة ضد أتلتيك بلباو، بعدما انتصر مؤخراً على إيبار 2-0، ثم هويسكا بثنائية آنخيل كوريا، ويانيك كاراسكو، خلال المباراة التى جمعتهما على ملعب "واندا متروبوليتانو".

من جهته، أكد مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، أن المنافسة على لقب الدوري الإسباني معقدة للغاية، وقال: "بعد مباراة بيتيس قلت إن الفريق كان فى لحظة مقاومة ويتطور بعد تلك المباراة، وكذلك انتظام أكبر ونريد أن يستمر هذا لمباراة بلباو".

وأضاف: "في الأيام الأخيرة تم تمييز من سيقاتل، هناك أربعة فرق على وشك إنهاء موسم رائع، وإشبيلية يبلي بلاءً حسناً، واستجاب ريال مدريد بشكل جيد، وبرشلونة أيضاً، نحن نفكر في كل مباراة ولن نتغير الآن، نحن نفكر في المباراة القادمة وسنحاول المضي قدماً".