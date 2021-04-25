9 وفيات و305 إصابات بكورونا خلال 24 ساعة في غزة

وطن: قالت وزارة الصحة في قطاع غزة صباح يوم الأحد، إنّها سجلت 9 حالات وفاة و305 إصابات جديدة بفايروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت الصحة، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أنّها أجرت 976 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت 9 حالات وفاة و (305 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأكدت، تعافي 1335 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، فيما بلغ:

- اجمالي تراكمي للمصابين 97258 اصابة

- اجمالي الحالات النشطة 16311 حالة

- اجمالي المتعافين 80099 حالة

- اجمالي الوفيات 848 حالة وفاة

- اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 385 حالة.

- اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 285 حالة.

والتطعيمات:

- اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 110400 جرعة وهي تكفي 55200 شخص.

- اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 35501 شخص