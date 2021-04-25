الأردن يدين اعتداءات الاحتلال على المقدسيين

وطن: أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اعتداءات شرطة الاحتلال على المقدسيين عند باب العامود وفي مناطق متفرقة في القدس الشرقية المحتلة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، اليوم الأحد، إن اعتداءات الشرطة على المقدسيين واستخدام العنف ضدهم تصرفٌ مرفوض وانتهاكٌ مدان.

وطالب الفايز سلطات الاحتلال التقيّد بالتزاماتها كقوة قائمة بالإحتلال في القدس الشرقية المحتلة وفق القانون الدولي والكف عن التعرض للمقدسيين، ووقف الاعتداءات عليهم، وعدم مصادرة حقهم بالتجمع بكل حرية وأمان خاصة في شهر رمضان المبارك، وعدم إعاقة وصولهم إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

وحذر من المساس بالقدس والمقدسيين ومن تبعات ما تقوم به الشرطة الإسرائيلية بحق المقدسيين، داعياً إلى تحرك دولي فاعل لحمايتهم من الاعتداءات.