نقابة الصحفيين تستنكر تصاعد اعتداءات الاحتلال على الصحفيين

وطن: استنكرت نقابة الصحفيين تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال على الصحفيين خلال الأيام الأخيرة والتي ادت الى اعتقال ثلاثة صحفيين واصابة خمسة آخرين.

واعتبرت النقابة في بيان لها ان هذا التصعيد الذي يأتي على بعد أيام من اليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من أيار، هو رسالة لكل العالم، وللمعنيين بحرية العمل الصحفي خاصة، بان بطش وجرائم الاحتلال مستمرة، وهو ما يوجب تحركاً دولياً فورياً للجم هذه الاعتداءات.

وعبرت النقابة عن قلقها الشديد على حياة الزميل الصحفي علاء الريماوي، الذي نقل اليوم الى مستشفى (شعاري تسيدك) بعد اربعة أيام على اعتقاله واعلانه الاضراب المفتوح عن الطعام، وحملت النقابة سلطات الاحتلال المسؤلية الكاملة عن حياته وصحته، وجددت مطالبتها بالافراج الفوري عنه.كما طالبت بالافراج الفوري عن الصحفيين قتيبة قاسم ومحمد عتيق الذي اعتقلته قوات الاحتلال مساء اول أمس الجمعة على حاجز عسكري شمال القدس المحتلة، وعن كافة الصحفيين الأسرى في سجون الاحتلال.

وطالت الاعتداءات خمسة صحفيين آخرين، حيث اصيب الصحفي خالد بدير بقنبلة غاز في قدمه اثناء تغطيته مسيرة ليلة في طولكرم ليل أمس، فيما تم الاعتداء على مراسل ومصور تلفزيون فلسطين اسيد صبيح وبلال جبارين اثناء تغطيتهم مسيرة ليلة على مدخل البيره الشمالي فجر اليوم الأحد، كما أصيب الصحفي حافظ ابو صبره بقنبلة غاز في صدره اثناء تغطيته مسيرة ليلية على حاجز حواره جنوبي مدينة نابلس، اضافة الى الصحفي رجائي الخطيب الذي أصيب برصاصة معدنية ادت الى كسر في قدمه اثناء تغطيته الاحداث في باب العامود في القدس المحتلة.

وأكدت النقابة أن هذه الاعتداءات لن تثني الصحفيين عن تأدية مهامهم المهنية والوطنية، وتغطية الاحداث المستمرة في القدس وسائر المحافظات، ودعت الصحفيين ووسائل الاعلام الى تكثيف هذه التغطية، وتعرية الاحتلال وفضح جرائمه.