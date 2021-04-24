إصابات بالاختناق واعتقال الطفل معاوية عنتري خلال مواجهات مع الاحتلال غرب نابلس

وطن- رام الله: أصيب مساء اليوم السبت، عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال قرب قرية دير شرف غرب نابلس.

وأفاد شهود عيان أن مواجهات اندلعت بالقرب من دوار دير شرف، أصيب خلالها عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال في المكان.

واضاف الشهود أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل معاوية عنتري (15 عاما) خلال تواجده في محل والده التجاري، عقب المواجهات التي شهدتها البلدة.

المصدر: وفا