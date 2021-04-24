أم الفحم تلتحم مع القدس.. والآلاف يتوافدون إلى المسجد الأقصى

وطن-رام الله: انطلقت مظاهرة في مدينة أم الفحم بالداخل المحتل، مساء اليوم السبت، شارك فيها المئات، التحامًا مع القدس والمسجد الأقصى، ردًا على اعتداءات المستوطنين وشرطة الاحتلال على المقدسيين.

ودعت اللجنة الشعبية والقوى السياسية الوطنية والحراك الفحماوي الموحد، للمشاركة في المظاهرة للتضامن والالتحام مع القدس ونصرة لها، وللدفاع عن المسجد الأقصى وسلامة المقدسيين من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين.

وانطلق المتظاهرون من ساحة السوق البلدي واتجهوا نحو مدخل البلد الرئيسي، ليغلقوا شارع وادي عارة (65).

وتنتشر دعوات في البلدات الفلسطينية بالداخل المحتل لنصرة القدس ودعم أهلها عبر الشراء من محالها التجارية، وزيارتها بشكل دائم.

وشهدت عدة محافظات بالضفة الغربية الليلة الماضية، وقفات دعم وإسناد لمدينة القدس، في وقت تشتد فيه المواجهات بين أهالي القدس وجيش الاحتلال وعناصر اليمين الإسرائيلي المتطرف من جهة ثانية.

يشار إلى انه مساء أمس الجمعة أصيب 20 شابا فلسطينيا، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة القدس. وقمعت قوات الاحتلال مسيرة في حي الشيخ جراح وقامت بالاعتداء بالضرب على المتظاهرين نددوا بالهجمات التي يشنها المستوطنون اليهود على منازل وممتلكات المقدسيين.

المصدر: عرب 48