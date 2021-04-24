محدث.. الضفة وغزة تنتفضان نصرة للأقصى.. مسيرات ليلية تنطلق نحو مناطق التماس مع الاحتلال

وطن: انطلقت مسيرات عقب صلاة التراويح في عدد من مدن الضفة، نصرة ودعما للأقصى، ورفضا لإجراءات وتضييقات الاحتلال واستفزازات المستوطنين.

وتحولت بعض تلك المسيرات إلى موجهات مع قوات الاحتلال، التي استخدمت الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز تجاه المتظاهرين.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي على المدخل الرئيسي الشمالي لبلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة.

وأطلقت قوات الاحتلال وابلا من الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان، الذين أشعلوا الإطارات المطاطية، وألقوا الحجارة تجاه قوات الاحتلال.

وفي نابلس، انطلق المئات في مسيرة نصرة للقدس، مرددين الهتافات المنددة بإجراءات الاحتلال.

وتوجهت المسيرة نحو حاجز حوارة جنوبي المدينة.

وفي طولكرم، اندلعت مواجهات مع جنود الاحتلال قرب مصانع جيشوري بالمدينة.

كما اندلعت مواجهات وسط مدينة الخليل، عقب مسيرة نظمتها القوى الوطنية والإسلامية نصرة للأقصى.

فيما شهد حاجز قلنديا مواجهات مع الاحتلال، وإطلاق شبان المفرقعات النارية تجاه الجنود على الحاجز.

كما شهد مدخل البيرة الشمالي قرب حاجز DCO إشعال الشبان إطارات مطاطية، وإغلاق الطريق المؤدية للحاجز.

وفي قطاع غزة، انطلقت مسيرتان بمخيم جباليا وحي الدرج نصرة للقدس والمسجد الأقصى.

يتبع..