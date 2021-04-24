حركة الجهاد: المقاومة سترد على أي اعتداء إسرائيلي

وطن: أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي"، السبت، أن المقاومة في قطاع غزة سترد بالمثل على أي اعتداء للاحتلال.

وقالت الحركة، في بيان، إن "المقاومة سترد بالمثل على أي اعتداء صهيوني، والشعب الفلسطيني بتلاحمه ووحدته سيكسر شوكة العدو ويفشل مخططاته العدوانية".

وأضافت: "المسجد الأقصى خط أحمر والمقدسيون ومن خلفهم كل الشعب الفلسطيني لن يسمحوا لقطعان المستوطنين أن يدنسوا الأقصى".

وأردفت: "الغارات التي شنها الاحتلال على غزة لن تثني المقاومة عن القيام بواجباتها كلما تطلب الأمر ذلك".