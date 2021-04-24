نقل الأسير الصحفي علاء الريماوي المضرب عن الطعام إلى المستشفى

وطن: نقل، اليوم السبت، الأسير الصحفي علاء الريماوي المضرب عن الطعام لليوم الرابع إلى مستشفى "شعاري تسيتك".

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأسير الصحفي علاء الريماوي يواصل اضرابه عن الطعام لليوم الرابع على التوالي ضد اعتقاله التعسفي.

وأوضحت الهيئة، أن ادارة "عتصيون" نقلت الأسير الريماوي إلى مستشفى "شعاري تسيدك".

ويذكر أن الاحتلال، اقتحم منزل الريماوي في رام الله صباح الاربعاء الماضي، وقام باعتقلته، وأبلغت زوجته حينها أنه دخل إضراباً عن الطعام منذ لحظة اعتقاله.

ويعمل الريماوي مراسلاً لعدد من القنوات العربية والمحلية، وهو أسير سابق أمضى في سجون الاحتلال أكثر من 10 أعوام، جزء منها في الاعتقال الإداري.