الاحتلال يبعد المقدسي رامي بركة عن المسجد الأقصى 6 أشهر

وطن: أبعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، المقدسي رامي بركة عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر.

واعتقلت قوات الاحتلال رامي بركة ليلة أمس من ساحات المسجد الأقصى، واقتادته إلى مركز شرطة القشلة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

والمقدسي رامي بركة أسير محرر قضى عدة سنوات في سجون الاحتلال، وهذه ليست المرة الأولى التي يبعد فيها عن المسجد الأقصى.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت ليلة أمس كل من المقدسي رامي بركة، والشبان أحمد النتشة وصهيب حمادة وليث معمر دراغمة من محيط البلدة القديمة بالقدس.