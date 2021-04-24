لقاء حواري في "مفتاح" حول توجهات الائتلاف النسوي للقرار الأممي 1325 الخاصة بالمناصرة لقضايا النساء الفلسطينيات

وطن: ضمن جهود مؤسسة "مفتاح" في الدفع باتجاه تعزيز تنفيذ أجندة المرأة السلام والأمن في فلسطين وبدعم من مكتب الممثلية النرويجية في فلسطين.، عقدت "مفتاح"، والائتلاف النسوي لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 لقاء حوارياً خاصاً تم خلاله عرض الإطار الاستراتيجي للضغط والمناصرة الخاصة بالائتلاف النسوي للأعوام (2021-2024)، إلى جانب استعراض ما تضمنه من تدخلات ذات أولوية في مجال المناصرة الدولية والتي جاءت بتقاطع مع الآليات والأدوات الموازية والمكملة لأجندة المرأة السلام والأمن في الحالة الفلسطينية وضمن محاور الحماية والمساءلة والوقاية والمشاركة.

في كلمتها بالجلسة أكدت انتصار الوزير (أم جهاد) رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية على الجوانب الإيجابية للقرار 1325 الذي يدعو إلى زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار وتجديداً في قطاع العدالة، خاصة المادة 11 منه التي تدعو إلى عدم الافلات من العقاب، وحشد التضامن مع المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال، علاوة على ركيزة الحماية من خلال لقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وقراري مجلس الأمن الدولي رقم 242 و 338 وربط تلك القرار بالتوصية العامة رقم 30 الصادرة عن اللجنة الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشأن انطباق القرار 1325 على النساء تحت الاحتلال، الذي يعيث العملية الانتخابية خاصة في القدس ويمنع وصول المراقبين واعتقال مرشحي القوائم.

في حين، قالد د. تحرير الأعرج المديرة التنفيذية لمؤسسة "مفتاح" أن هذا اللقاء يأتي ضمن جهود مؤسسة "مفتاح" في الدفع باتجاه تعزيز وتنفيذ أجندة المرأة – الأمن والسلام لقرار مجلس الأمن الأممي 1325، للتأكيد على ضرورة التنسيق مع الجهود الدولية لدعم تنفيذ هذه الأجندة وفقاً لأولويات النساء الفلسطينيات التي تم تضمينها في الجيل الثاني من الخطة الاستراتيجية للضغط والمناصرة، بما يحقق من عدالة ومساواة للمرأة الفلسطينية للعيش بحرية وكرامة لإنهاء الاحتلال.

بدورهأ، استعرضت د. نادية أبو نحلة، مديرة طاقم شؤون المرأة في قطاع غزة، ورقة عمل بعنوان السياق العام الواقع المرأة الفلسطينية في فلسطين، أشارت فيها إلى المقاربات الموضوعية لسياق القرار 1325 في الحالة الفلسطينية حيث ينطوي على خصوصية واضحة ومميزه، والتي تعكس وتفرض نفسها على الرؤي والخطط الوطنية. وقالت:" إن حماية النساء من الانتهاكات بات يطلب جهدا جديا من الدول، من خلال العمل على محورين وهما: الأول: الضغط على مجلس الأمن لممارسه اختصاصاته في إلزام سلطات الاحتلال بأحكام القرار ١٣٢٥ وأحكام القانون الدولي الإنساني.. أما الثاني، فيتمثل في دعم مجهودات المحكمة الجنائية الدولية في مساءلة ومحاسبه قاده الاحتلال.

وفيما يتعلق بمحور السلطة الوطنية، تطرقت إلى العديد من التحديات الداخلية الفلسطينية وأهمها وأخطرها الانقسام السياسي والذي شكل تحديا كبيرا ومعيقا للتوجهات النسوية في بناء نظام سياسي وديمقراطي، وفي توحيد وتحديث التشريعات بل على العكس أسهم الانقسام في سن العديد من القرارات بالقانون الصادرة عن الرئيس وقوانين صادرة في غزة تتعارض مع القانون الأساسي ومع ما التزمت به دولة فلسطين من اتفاقيات دولية.

بدورها، تطرقت ميرفت رشماوي مستشارة في مجال حقوق الإنسان، إلى الأليات الدولية الداعمة لأجندة المرأة السلام والأمن في فلسطين، وكيفية استخدام تلك الآليات بما يخدم هذه الأجندة، ومن أبرزها المحكمة الجنائية الدولية، والمعاهدات الدولية الأخرى مثل اتفاقية سيداو، ومعاهدة حقوق الأطفال، ولجنة إنهاء التمييز العنصري، بالإضافة إلى القيام بإجراءات أحرى في مجلس الأمن وعقد لقاءات مرتبطة بالمرأة السلام والأمن، وعقد اجتماعات رسمية وغير رسمية مرتبطة بفلسطين في مجلس الأمن، ومحاولة إدماج اهتمامات المرأة السلام والأمن في عمل مجلس الأمن، وفي عمل المنظمات الدولية والإقليمية، مع التأكيد على أن الاحتلال البغيض هو التهديد الرئيس والحقيقي للإنسان الفلسطيني، ما يتطلب من الدول تحمل وتطبيق مسؤولياتها اتجاه دعم الائتلاف النسوي الفلسطيني للقرار 1325 سياسياً ومادياً.

أما رندة سنيورة، مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، فتطرقت إلى موضوعة المناصرة والمساءلة الدولية في إطار أجندة المرأة السلام والأمن، فأكدت أن الانتهاكات الإسرائيلية تترك تأثيرا سلبياً على حياة المرأة الفلسطينية التي تعاني من احتلال استعماري كولونيالي ومن مجتمع ذكوري يكملان بعضهما البعض، ما يتطلب القيام بتدخلات وبناء استراتيجية واضحة مدعومة دولياً تركز على مواجهة ثقافة إفلات إسرائيل من العقاب، وإسماع صوت المرأة الفلسطيني في كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، واستخدام كافة الأدوات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة، وتعزيز المساءلة ومخاطبة الجوانب المتعلقة بالعدالة.

في حين، قدمت ريما نزال منسقة الائتلاف استعراضاً حول مشاركة المرأة في الانتخابات التشريعية والتحديات المستقبلية، تطرقت فيها إلى عملية التسجيل للمشاركة في الانتخابات التشريعية عام 2021، والتعديلات على قانون الانتخابات رقم 1 لعام 2007، ومن ذلك تعديل الكوتا بحيث يقضي هذا التعديل بترتيب النساء من ناحية إدراج مرشحة في اول ثلاثة أسماء، وامرأة ثانية ضمن كل اربعة اسماء.. بمعنى أن الكوتا لم ترتبط بتحقيق نتيجة محدد على صعيد العدد أو تنتهي النتيجة إلى نسبة محددة.. بل ترتبط النتيجة بترتيب المرأة في الفئات".

وقالت:" كل ما جاء به التعديل هو اقتصار الترتيب على فئتين الأولى ومن ثم كل أربعة بدلا عن الفانون السابق حيث كان 3 فئات وهي الثلاث الاولى ومن الرابعة التالية ومن ثك كل حمسة.."

كما تطرقت إلى التحديات المستقبلية، ومن أهمها: الانتخابات كمدخل لإنهاء الانقسام، إجراء الانتخابات التي ستكون ظاهريا بسبب القدس بينما في الحقيقة لإخفاء الحقيقة، والصراع على هوية القوانين والتشريعات: قانون حماية الاسرة وقانون الضمان، واعادة عرض الاتفاقيات الدولية على المجلس التشريعي بموجب النظام الاساسي. كما دعت نزال إلى التمسك بإجراء الانتخابات، والضغط على الاحتلال بتمكين المقدسيين من الانتخاب، وارسال بعثة مراقبة على الانتخابات.

فيما تحدثت أمل خريشة، مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية عن تضييق مساحات العمل المجتمعي في فلسطين، في ظل غياب حاضنة وحياة ديمقراطية سببها غياب المجلس التشريعي، وعدم الفصل بين السلطات الثلاث. وقالت: إن هذا خلق حالة من الصعوبات امام المجتمع المدني من خلال إصدار قوانين بمراسيم رئاسية جاء إحداها في ظل انشغال المجتمع المدني بالعملية الانتخابية.

وطالبت خريشة ممثلي الدول الأجنبية بعدم الكيل بمكيالين فيما يتعلق بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ووجوب واجهة الاحتلال وإجراءاته ومساعدة المجتمع المدني والسلطة الفلسطينية في التحقيق بجرائم الاحتلال، والضغط عليه لإجراء الانتخابات في القدس، بالإضافة إلى الضغط على السلطة لإلغاء القرارات التي تضيق عمل مؤسسات المجتمع المدني.

من ناحيتها، أكدت السيدة أنجريد نورستين مسؤولة التعاون النرويجي على أهمية وضع خطة عمل مرتبطة بحقوق المرأة الفلسطينية في العيش بسلام وأمن. وقالت:" لدينا هدف واضح وهو الوصول إلى حل الدولتين المستدام، وكعضو في مجلس الأمن، فإن النرويج ترى أهمية لتعزيز العمل بقضايا الحماية والدفاع عن حقوق المرأة، ودعم جهود المرأة الفلسطينية في الأمن والسلام، وتعزيز مساءلة الاحتلال باعتباره العقبة الكبرى أمام المرأة الفلسطينية.

كما أكدت السيدة لاتيسيا كيريانوف، نائبة الممثل السويسري، على دعم بلادها للخطة الاستراتيجية للضغط والمناصرة للائتلاف النسوي الفلسطيني لقرار مجلس الأمن 1325، ودعم بلادها لحماية القانون والمساءلة، ودعم المجتمعات الضعيفة. ودعم تأسيس منصات تدعم العمل مع مؤسسات المجتمع المدني. كما دعت إلى احترام الحريات وإجراء انتخابا نزيهة مع إدراكها للعقبات التي تضعها إسرائيل أما إجراء هذه الانتخابات.

التوصيات

واختتمت الجلسة بمجموعة من التوصيات قدمتها ساما عويضة، المديرة العامة لمركز الدراسات النسوية، ومن أبرزها:

أولا: تشكيل لجنة من ائتلاف 1325 مع بعض ممثلي الممثليات بشكل دائم وتزويدها بتقارير محددة ترسل إلى حكومات تلك الممثليات.

ثانيا: توجيه دعوات من قبل حكومات تلك الممثليات لنسويات فلسطينيات للالتقاء بحكومات تلك الدول للحديث عما يجري في الأراضي الفلسطينية.

ثالثا: الترحيب بالتزام بعض ممثلي الدول بتقديم الدعم المادي والمعنوي لمنظمات المجتمع المدني.

رابعا: مطالبة دول الاتحاد الأوروبي بإعلاء صوتها في المنظمات الدولية وإمكانية المشاركة السياسية للمرأة.

خامساً: الضغط على الحكومة الفلسطينية لاتخاذ بعض الإجراءات التي تمكن مؤسسات المجتمع المدني من العمل دون تضييق عليها، ومطالبتها بالتراجع عن قرارها بهذا الشأن.

سادساً: الوقوف إلى جانب النساء في مواجهة إجراءات الاحتلال، والثقافة الموروثة التي تفضي إلى إقصاء النساء.

سابعاً: مطالبة دول العالم باحترام نتائج الانتخابات والاعتراف بها أياً كانت وعدم فرض عقوبات على الشعب الفلسطيني كما حدث في انتخابات 2006.

يأتي هذا اللقاء للتأكيد على ضرورة تنسيق الجهود الدولية في دعم تنفيذ أجندة المرأة السلام والأمن في فلسطين وفقاً لأولويات العمل والآليات التي يتضمنها الإطار الاستراتيجي والذي خرج عن مشاورات مؤسسات الائتلاف ومجموعات النساء في فلسطين المحتلة وفي المنفى وخاصة الفلسطينيات اللاجئات في لبنان والأردن وسوريا ومصر