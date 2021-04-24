13 حالة وفاة و1139 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم السبت، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 13، طوباس 8، نابلس 97، الخليل 8، ضواحي القدس 3، طولكرم 28، رام الله والبيرة 73، جنين 25، سلفيت 3، أريحا والأغوار 1، بيت لحم 8"، قطاع غزة 872.

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية 0، طوباس 49، نابلس 136، الخليل 69، ضواحي القدس 80، طولكرم 17، رام الله والبيرة 36، جنين 104، سلفيت 10، أريحا والأغوار 9، بيت لحم 20"، قطاع غزة 1015.

وتم تسجيل 6 وفيات في الضفة الغربية: " قلقيلية 1، نابلس 1، الخليل 3، سلفيت 1"، وسجل في قطاع غزة 7 وفيات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 153 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 43 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 438 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 169.960، بينهم 43.533 تلقوا الجرعتين من اللقاح.