إعلام عبري: جهود دولية لمنع التصعيد في قطاع غزة

وطن: شرعت أطراف دولية في جهود وساطة لمنع التصعيد وخفض التوتر في قطاع غزة المحاصر، بحسب ما ذكرت القناة العامة العبرية ("كان 11") صباح اليوم السبت، وذلك في أعقاب إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة، نحو مستوطنات الاحتلال المحيطة، دعماً لانتفاضة المقدسيين الذين يواجهون اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين.

وعند الساعة الثامنة صباحًا، أي بعد ساعتين من توقّف الصواريخ، أزال جيش الاحتلال جزءًا كبيرا من القيود التي كان قد فرضها على مستوطني المستوطنات المحاذية للقطاع؛ وقال في بيان إنه "بعد تقييم الوضع في القيادة الجنوبية، تقرر عدم فرض قيود على الجبهة الداخلية في منطقة ‘غلاف غزة‘ في هذه المرحلة".

وفي ذات السياق، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، عبر موقعها الإلكتروني، أن رفع القيود جاء بعد إجراء اتصالات، في الساعات الأولى من الصباح، بمساعدة وسطاء دوليين، لوقف التصعيد.

ولفتت إلى أن تقديرات جيش الاحتلال تشير إلى أن "إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة سيتوقف".

وشنت طائرات حربية للاحتلال مساء الجمعة وفجر السبت، غارات على قطاع غزة، بزعم الرد "إطلاق قذائف" باتجاه المستوطنات المحاذية له، في حين أطلقت المقاومة الفلسطينيّة منذ الساعة 23:00 مساء الجمعة، وحتى السادسة من صباح اليوم، السبت، 36 صاروخًا، بحسب اعتراف الناطق باسم جيش الاحتلال، الذي أعلن أنه تم اعتراض 6 منها.