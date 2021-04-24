ثلاث وفيات بكورونا و 24 إصابة جديدة و 681 حالة نشطة في محافظة جنين

وطن: أعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، اليوم السبت، تسجيل ثلاث وفيات جديدة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، ليرتفع إلى 264 عدد حالات الوفاة في المحافظة منذ بدء الجائحة.

كما سجلت 24 إصابة جديدة بالفيروس مقابل 104 حالة شفاء خلال الساعات ال24 الماضية، ليصبح عدد الحالات النشطة في المحافظة 681 حالة موزعة على النحو الآتي:

- عزل منزلي: 634.

- مستشفى جنين : 17 حالة من بينها 5 حالات بالعناية المكثفة.

- مستشفى ابن سينا: 9 حالات من بينها حالتان بالعناية المكثفة.

- المستشفى العسكري: 11 حالة من بينها حالة واحدة بالعناية المكثفة.

- مستشفى كشدة: 7 حالات من بينها حالة واحدة بالعناية المكثفة.

- مستشفى الهلال: 3 حالات من بينها حالة واحدة بالعناية المكثفة.