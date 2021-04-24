مستوطنون يهاجمون منازل وممتلكات المقدسيين في الشيخ جراح

وطن: أفادت مصادر محليّة، بأنّ عددا من المستوطنين هاجموا فجر اليوم السبت، منازل وممتلكات المقدسيين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وبيّنت المصادر أنّ عشرات المستوطنين ألقوا الحجارة والزجاجات الحارقة على مركبات أهالي الحي، وحاولوا اقتحام منازلهم، تحت حماية شرطة الاحتلال، قبل أن يتصدى لهم الشبان، ولاذوا بعدها بالفرار.

كما اعتدت قوات الاحتلال على وقفة تضامنية ضد تهجير سكان الحي أمام منازل الحي، ومنعت الصحفيين الموجودين من التغطية، في حين رفع المشاركون لافتات دعت لإنقاذه من عمليات الاستهداف الصهيوني المتواصلة.

وشارك المئات من المقدسيين والمتضامنين، في أوقاتٍ سابقة، في مظاهرة بحي الشيخ جراح ب في القدس المحتلة احتجاجًا على الهجمات الاستيطانية والمخططات الصهيونية بهدمه وتهجير أهله.

يُذكر أنّ المسيرة تنطلق أسبوعيًا رفضًا لسياسة الاستيلاء على منازل المقدسيين، مما يُحدث مواجهاتٍ بشكلٍ أسبوعي بين المواطنين وقوات الاحتلال.

وتأتي هذه المسيرة الأسبوعية بمشاركة واسعة من المواطنين ونشطاء أجانب، رفضًا لسياسة الاحتلال القائمة على استيلاء المنازل وتهجير أصحابها.

ويخطط الاحتلال لتوسيع مشاريع الاستيطان في الحي، بهدف تطويق البلدة القديمة، واختراق الأحياء الفلسطينية بالبناء الاستيطاني.