اصابة شابين بالرصاص الحي واعتقال آخر في مخيم عقبة جبر بأريحا

وطن: أصيب شابان، فجر اليوم السبت، بالرصاص الحي، واعتقل آخر، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، اسنادا لأبناء شعبنا بمدينة للقدس، وتاكيدا على الوقوف إلى جانبهم في معركتهم مع الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام الاحتلال المخيم، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص الحي، أحدهما بمنطقة القدم، وآخر بالفخذ.

وأضاف، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب منتصر أبو عزوم خلال المواجهات.