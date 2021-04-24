محدّث|الاحتلال يصيب ثلاثة شبان بالرصاص ويقصف مواقع شرق غزة

وطن: أصيب، فجر اليوم السبت، ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما قصفت مدفعيتها مواقع على مقربة من الشريط الحدودي شرق غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن ثلاثة شبان أصيبوا بجروح برصاص قوات الاحتلال التي هاجمت مجموعة من المواطنين شرق مدينة غزة، على مقربة من موقع "ملكة" العسكري شرق المدينة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج.

وأكدت أن مدفعية الاحتلال المتمركزة في محيط موقع "ملكة" أطلقت ثلاث قذائف صوب موقعين شرق منطقة جحر الديك وحي الزيتون، ما أدى إلى اشتعال النيران فيهما، وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين المجاورة.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذيفتين على موقع شرق مخيم البريج وسط القطاع، وموقعا شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، وألحقت أضرارا فيهما، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

كما قصفت طائرات حربية إسرائيلية، صباح اليوم، بعدد من الصواريخ، مواقعاً وأراض في عدد من المناطق في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت بثلاثة صواريخ موقعاً وأرضاً زراعية شرق حي التفاح شرق مدينة غزة، وألحقت دماراً وخراباً فيهما.

كما قصف موقعاً بصاروخين شمال بلدة بيت لاهيا شمال القطاع ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه، وتضرر ممتلكات المواطنين القريبة من القصف.

كما قصفت بثلاثة صاروخين على الأقل موقعاً وأرضاً زراعية قرب مطار غزة المدمر شرق مدينة رفح وموقعاً شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين القاطنين بالقرب من المكان المستهدف، فيما تسبب القصف بأضرار للموقعين.

وشهدت مختلف مناطق قطاع غزة مسيرات احتجاجية في ساعات متأخرة من الليلة الماضية وحتى فجر اليوم، احتجاحا على انتهاكات الاحتلال السافرة بحق المقدسيين والمسجد الاقصى المبارك.

(وفا)