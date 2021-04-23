القدس تنتفض لليوم الحادي عشر والضفة وغزة يدخلان خط المواجهة

وطن: لليوم الحادي عشر تعيش مدينة القدس المحتلة إرهاصات انتفاضة شعبية، يقودها رجال وشباب القدس، رفضا لاجراءات الاحتلال في المدينة وتحديدا في محيط المسجد الأقصى.

وشهدت القدس المحتلة مواجهات مساء اليوم عقب صلاة التراويح، حيث زجت شرطة الاحتلال بعناصرها الى محيط باب العامود تحديدا لمنع المصلين من التواجد هناك وقمعهتهم بالقوة.

وشهدت مدن وبلدات الضفة مساء اليوم مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في حين لم يكن قطاع غزة غائبا عن المواجهة أيضا.

وشهد مخيم قلنديا مساء اليوم مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، أشعل خلالها الشبان الإطارات المطاطية ورشقوا قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة، بينما قمعت قوات الاحتلال مسيرة جماهيرية خرجت لمؤازرة المقدسيين.

وشهدت مناطق مختلفة في الضفة مواجهات مع قوات الاحتلال، أبرزها في مدينة طولكرم، حيث اندلعت مواجهات بالقرب من مصانع جيشوري.



وسجلت مناطق مختلفة في الضفة نقاط مواجهة واشتباك أبرزها في بيت لحم وجنين وقلقيلية .



ولم يكن قطاع غزة غائبا عن المواجهة، إذ دوت مساء اليوم صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة.وذكرت وسائل اعلام عبرية ان المقاومة في القطاع أطلقت 3 صواريخ باتجاه مستوطنات الغلاف.