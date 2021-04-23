75 ألفا يؤدون "التراويح" في رحاب الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

وطن: أدى نحو 75 ألف مصل، مساء اليوم الجمعة، صلاتي العشاء وقيام الليل "التراويح" في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال المشددة.

وأفادت دائرة الأوقاف في القدس المحتلة في بيان مقتضب، بأن 75 ألف مصل أدّوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي منع المواطنين الوصول إلى الأقصى المبارك.

واحتشد آلاف المقدسيين في الساحة المقابلة للمسجد الأقصى، للتنديد بجرائم الاحتلال والمستوطنين بحق أبناء شبعنا ومقدساتنا.