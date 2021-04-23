مسيرة حاشدة في باحات الأقصى ومواجهات في سلوان

وطن: تظاهر مئات المواطنين في باحات المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع صلاة التراويح، منددين باعتداءات الاحتلال على القدس.

وردد المشاركون في المسيرة الحاشدة التي أقيمت في باحة قبة الصخرة، شعارات منددة بالاحتلال، مطالبين بتوفير الحماية لأبناء شعبما بعد اعتقال واصابة المئات خلال جرائم الاحتلال ومستوطنيه في الأسبوعين الأخيرين بالقدس.

وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات عنيفة مع جيش الاحتلال في الحارة الوسطى ببلدة سلوان جنوب القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز والقنابل الصوتية صوب المواطنين في الحارة الوسطى.