كتائب القسام تهدد الاحتلال: سنقلب الطاولة على رؤوس الجميع ونبعثر كل الأوراق من اجل القدس

وطن: شددت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بيان لها مساء اليوم، على أنها تتابع عن كثب "الهجمة الصهيونية الإجرامية من قوات الاحتلال والمستوطنين على المسجد الأقصى المبارك وأهلنا في مدينة القدس المحتلة".

ووجهت كتائب القسام في بيان لها التحية لأهل القدس قائلة "إننا إذ نبرق بالتحية لأهلنا الصامدين المرابطين في القدس والأقصى ونحيي انتفاضتهم المباركة في وجه الاحتلال ووقوفهم سدا منيعا أمام المغتصبين".

وقالت القسام في بيانها :"إننا نقول لشبابنا المرابطين وأهلنا في القدس: لقد بلغتنا أصداء صيحاتكم المباركة ومواجهاتكم البطولية، ولتعلموا أيها الأبطال أن من خلفكم مقاومة صلبة ومتأهبة، ستشكل لكم ولأقصانا وعاصمتنا المقدسة سيفا ودرعا فمعركتكم معركتنا ودمكم دمنا ونبضكم نبضنا.

وتابعت كتائب القسام :"إن الشرارة التي تشعلونها اليوم ستكون فتيل الانفجار في وجه العدو المجرم، وحينها ستجدون كتائبكم ومقاومتكم حيث ينبغي أن تكون في قلب معركتكم تلقن العدو الدروس القاسية وغير المسبوقة بعون الله".

وأرسلت كتائب القسام رسالتها للاحتلال حذرته فيها من التمادي في عدوانه، :"نقول للعدو الذي يظن أنه يمكن أن يستفرد بأقصانا وأهلنا في القدس بأن لا يختبر صبرنا، فقدسنا دونها الدماء والأرواح وفي سبيلها نقلب الطاولة على رؤوس الجميع ونبعثر كل الأوراق".