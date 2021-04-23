مسيرة ضد الاستيطان وطرد السكان في الشيخ جراح

وطن: نظم عشرات المواطنين مظاهرة ضد الاستيطان، وأطلقوا نداء طالبوا فيه بانقاذ الحي الواقع شمال المدينة المقدسة .

ودعا المشاركون العالم للتدخل من أجل انقاذ المنازل المهددة بالاخلاء التي يتجاوز عدد سكانها 500 مقدسي.

ورفع المشاركون لافتات دعت لإنقاذ الحي من عمليات الاستهداف الاسرائيلي المتواصلة.

وتاتي المسيرة رغم اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال المتواصلة بحق ابناء شعبنا الفلسطيني في الحي، والتي كان آخرها الاعتداء على ممتلكات المواطنين واصابة امرأة بجروح.

وتخطط حكومة الاحتلال لارتكاب مجزرة بحق حي البستان الملاصق للمسجد الأقصى المبارك، من خلال تنفيذ عمليات هدم من شأنها أن تطال عشرات المنازل، وتوسيع مشاريع الاستيطان في حي الشيخ جراح، بهدف تطويق البلدة القديمة، واختراق الأحياء الفلسطينية بالبناء الاستيطاني.