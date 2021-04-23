إصابة شاب بعيار اسفنجي والعشرات بالاختناق عقب قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

وطن: أصيب شاب بعيار اسفنجي وعشرات المواطنين بالاختناق خلال مشاركتهم بالمسيرة السلمية الأسبوعية لقرية كفر قدوم شرق قلقيلية، المناهضة للجدار والاستيطان والمطالبة بفتح الشارع الرئيسي المغلق منذ 18 عاما، اليوم الجمعة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين بالمسيرة، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والرصاص الاسفنجي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاههم، ما أدى لإصابة شاب (26 عاما) بالرصاص الاسفنجي في يده، وآخرين بالاختناق.