السفارة الأميركية تدعو للحفظ على الأمن في القدس

وطن: أعربت السفارة الأميركية لدى الاحتلال، اليوم الجمعة، عن قلقها إزاء ما وصفتها بـ "أعمال العنف" في مدينة القدس المحتلة خلال الأيام الأخيرة.

ودعت السفارة عبر حساباتها على مواقع التواصل، جميع الأطراف للتصرف بمسؤولية، ووقف ما وصفته بـ "التحريض"، وإعادة النظام والحفاظ على أمن جميع سكان القدس!

وتشهد المدينة المقدسة منذ أيام موجة من اعتداءات المستوطنين بحماية من شرطة الاحتلال بحق المقدسيين الذين يتصدون لهذه الهجمة منذ بداية شهر رمضان.

واستمرارا للاعتداءات والاستفزازات، شددت قوات الاحتلال صباح اليوم من إجراءاتها في محيط القدس المحتلة لمنع دخول المئات من الفلسطينيين لتأدية الجمعة الثانية من شهر رمضان.