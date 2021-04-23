تسجيل 23 وفاة و1440 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة اليوم الجمعة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "نابلس 151، طولكرم 49، طوباس 25، قلقيلية 21، جنين 78، سلفيت 9، الخليل 63، رام الله والبيرة 30، بيت لحم 17، ضواحي القدس 2، أريحا والأغوار 3"، قطاع غزة 992.

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "نابلس 254، طولكرم 18، طوباس 25، قلقيلية 0، جنين 56، سلفيت 15، الخليل 47، رام الله والبيرة 85، بيت لحم 67، ضواحي القدس 50، أريحا والأغوار 6"، قطاع غزة 1923.

وتم تسجيل 10 حالات وفاة في الضفة الغربية: " نابلس 4، طولكرم 1، جنين 1، الخليل 2، رام الله والبيرة 1، بيت لحم 1"، و13 حالة وفاة في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 147 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 40 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 438 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 169.856، بينهم 43.382 تلقوا الجرعتين من اللقاح.