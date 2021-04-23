عقل أبو قرع يكتب لـ"وطن": الأسعار وسلامة الغذاء ودور المستهلك!

مثلما كان متوقعا، ارتفعت الاسعار ولو بنسب مختلفه خلال الايام العشره الاولى من شهر رمضان، حيث ارتفعت اسعار اللحوم والدواجن والزيوت وغيرهما، وكان من الواضح أنه لولا حملات التنزيلات الواضحه ذات الترويج الاعلامي الكبير، التي قامت بها متاجر أو مراكز تسويق كبيره، وبالاخص فيما يتعلق بأسعار الخضروات واللحوم، لكان التلاعب في الاسعار كبيرا ولدفع المستهلك الثمن مثلما كان يحدث في السنوات الماضيه، سواء خلال شهر رمضان أو في غيره من الاوقات، في ظل غياب رقابه ومحاسبه فعليه من الجهات المختصه.

وخلال الايام العشره الاولى من رمضان وفي ظل التخبط في موضوع الاسعار، لعب المستهلك دورا هاما في تحديد بوصلة ارتفاع الاسعار، حيث أن اقبال المستهلك على المتاجر الكبيره ذات الاسعار المنخفضه وبالاخص لسلع أساسيه له ولافراد عائلته على مائدة الافطار في شهر رمضان المبارك، قد أدى الى ابطاء وتيرة ارتفاع الاسعار أو الحد منها، على الاقل حتى الان، وحتى أن بعض محلات بيع اللحوم والدواجن أضحت على الاستعداد للمنافسه والبيع بأسعار مراكز التسويق الكبيره، والعامل الحاسم في ظل ذلك هو تصرف المستهلك، ألذي اثبت أن له دورا هاما في تحديد سقف الاسعار والحفاظ عليها.

وبالاضافه الى اقبال المستهلك على مراكز التسويق ذات الاسعار المنخفضه، فأن المستهلك يستطيع التحكم بالاسعار من خلال ترشيد الشراء أو الاستهلاك، أي العمل وبشكل مدروس على اضعف الطلب وفي ظل ارتفاع العرض تنخفض الاسعار، أي أن ابتعاد المستهلك عن التسوق الجشع أن جاز التعبير وبالاخص في بداية شهر رمضان، سوف يحد من جشع التاجر أو صاحب المحل في رفع الاسعار، ومثل هكذا تصرفات وممارسات حدثت في الماضي وكان للمستهلك دورا هاما في ذلك.

وارتفاع الاسعار بحد ذاتة يعني الارهاق المتواصل للمستهلك الفلسطيني، ومن كل جانب وما لذلك من نتائج وانعكاسات قد تكون وخيمة على الكثير من الافراد والعائلات الفلسطينية، وخاصة حين يكون الارتفاع يشمل سلع اساسية لا غنى له عنها، وترتبط بسلع اخرى، وحين ترتفع اسعار بعض المنتجات، من المحتمل ان يبدأ المستهلك الفلسطيني بالاقبال على منتجات اقل سعرا ولكنها أقل جوده أو سلامه، وهذا حدث في الماضي.

والخطورة هنا تكمن بأن تكون هذه المنتجات اقل جودة او قليلة الكفاءة، او ملوثة، وربما لها اضرار صحية وخيمة بسبب التلوث او تراكم الكيماويات، وما لذلك من تداعيات صحية، من الممكن ان لا نلمسها الان، ولكن يمكن ان تنعكس على الناس بعد فترة، ومع العلم وحسب تقارير حديثة صدرت عن وزارة الصحة الفلسطينية ، ان امراض السرطان على سبيل المثال اصبحت تشكل المسبب الثاني للوفاة في بلادنا، بالضبط بعد امراض القلب.

وحين الحديث عن ارتفاع الاسعار هذه الايام، ومهما تحدثنا عن اقتصاد السوق، وعن العرض والطلب، وعن التقلبات الجوية، وعن الظروف السياسية، وعن التحكم في المعابر والحدود، وما الى ذلك، من امور يمكن ان تساهم في ارتفاع الاسعار، الا انه لا يعقل ان تضاهي الاسعار عندنا وحتى بدون رفعها الجائر في شهر رمضان، الاسعار في الكثير من الدول، التي يبلغ دخل الفرد السنوي فيها، اضعاف واضعاف ما عندنا، وهذا يتطلب تغيير جذري وجدي في سياسة الجهات الرسمية، وهذا يتطلب المراقبة الجدية، وهذا يتطلب المحاسبة الصارمة لجشع بعض التجار، ونحن نعرف ان نسب الفقر والبطاله في بلادنا هما في ازدياد مضطرد.

ومع كل ارتفاع جديد في الاسعار، يبدأ الاهتمام بالمستهلك وحقوقة واحتياجاتة يحتل العناوين في وسائل الاعلام، حيث يبدو ان هذا الاهتمام لا يأخذ الحيز المطلوب الا اذا حدث الارتفاع ويزداد مع ازدياد حدة الارتفاع، وهذا الاهتمام سواء اكان من المسوؤلين الرسميين او غير الرسميين، اومن العديد من الاشخاص والهيئات، فأنه في العادة لا يحمل الجديد للمستهلك الذي اعتاد على مثل هكذا شعارات، والذي بات يدرك ان كل الدعوات السابقة وحملات التفتيش على الاسعار وعلى المنتجات، لا تحقق ما يتم الحديث عنه او التصريح بة ، والذي يبقى في المحصلة شعارات اعلامية فقط.

ورغم صدور قائمة الاسعار الاسترشادية قبل عدة ايام من خلال وزارة الاقتصاد، الا ان غياب اشهار الاسعار او اظهارها على السلعة، سواء في حسبة الخضار او في المحلات التجارية، وعدم فعالية حملات التفتيش والرقابة وذلك لعدم كفاية الطواقم اوقلة الامكانيات، وكذلك ضعف ردع القوانين وعدم تطبيق قانون حماية المستهلك الفلسطيني لعام 2005 في هذا الصدد، سوف يبقي الاسعار ترتفع حسب شهية بعض المستهلكين غير المبالين، وحسب مزاج او مستوى جشع التاجر او المزارع او المورد.

ومع الامل أن تبقى حملات تخفيض الاسعار نشطه في مراكز التسوق الكبيره وبالتالي تحد من ارتفاع الاسعار عند الاخرين ، فأنه يجب التأكيد على الدور الهام الذي يستطيع أن يلعبه المستهلك في التحكم بالاسعار، وهذة نقطة مهمة لتبيان لماذا ترتفع الاسعار وبشكل كبير في اوقات معينة في السنة، مثلا قبل الاعياد او المناسبات، اي ان اقبال المستهلك وبشكل غير عقلاني على الشراء مثلا ، اي الشراء بالجملة او بشكل غير منطقي، هذا الاقبال يؤدي الى رفع الاسعار بشكل كبير وغير مبرر وغير مسؤول، وبالتالي يتحمل المستهلك الذي يشتري بهذا الشكل والقادر على ذلك جزء من المسؤولية عن ارتفاع الاسعار، وكذلك مسؤولية الثمن الذي يدفعة المستهلك غير القادر على الشراء.