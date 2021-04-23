حزب الشعب يدعو إلى أوسع دعم لشعبنا في القدس وتعزيز صموده ونضاله

وطن: عبر حزب الشعب الفلسطيني عن إدانته الشديدة لتصعيد حكومة وأجهزة الاحتلال الصهيوني القمعية لممارساته الفاشية ضد أهلنا في مدينة القدس المحتلة، داعياَ إلى أوسع دعم لصمودهم وتعزيز نضالهم الموحد في مواجهة الاحتلال وعصابات مستوطنيه.

وفيما حيا حزب الشعب في بيان صدر عنه، صباح اليوم الجمعة، أهالي مدينة القدس، بشيبها وأطفالها ونسائها وشبابها وشاباتها، أكد ان معركة القدس في مواجهة بلطجة الاحتلال وسياساته الاستعمارية، وتعزيز صمود أهلها ورعايتهم، هي أولوية وطنية ومعركة كل شعبنا الفلسطيني في ظل مؤامرات ومساعي تهويدها وسلخها عن الهوية الوطنية والجغرافية الفلسطينية.

وختم حزب الشعب بيانه، بدعوة القيادة الفلسطينية وكل قوى وجماهير وفعاليات ومؤسسات شعبنا، إلى أوسع انخراط في فعاليات دعم صمود شعبنا ورعايته في القدس المحتلة، بكل السبل والإمكانيات في مواجهة الاحتلال وممارساته الفاشية، للانتصار للقدس وأهلها البواسل، كجزء لا يتجزأ من هوية وكامل حقوق شعبنا الفلسطيني وعاصمته الأبدية.