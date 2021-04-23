وفاة أم وثلاثة من أطفالها بحريق بمنزلهم بقرية "صرّة"

وطن: استفاقت قرية "صرّة" صباح اليوم الجمعة على فاجعة وفاة أم وأطفالها الثلاثة، نتيجة حريق منزلهم في القرية الواقعة غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن حريقا اندلع في منزل المواطن رامي عبد الرحمن عبد الله من قرية صرة نتيجة تماس كهربائي، ولعدم وجود غير مدخل واحد للمنزل حوصرت الأم وأطفالها الذين كانوا متواجدين بالنيران داخله إلى أن لقوا مصرعهم.

وأضافت المصادر أن الأم المتوفاة هي شروق عدنان أحمد عدوان (24 عاما)، وأبنائها تالا (5 سنوات)، وفهد (4 سنوات)، ومحمد (سنتان).