مصطفى البرغوثي: شباب القدس أثبتوا أنهم حماة مدينتهم في وجه فاشية المستوطنين وجيش الاحتلال

وطن: قال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن شباب القدس اثبتوا اليوم أنهم الحماة الحقيقيين لعروبة مدينة القدس في وجه الاعتداءات الفاشية للمستعمرين المستوطنين وجيش الاحتلال.

وندد البرغوثي بالاعتداءات الوحشية التي قام بها المستوطنون ضد أهالي البلدة القديمة وأحياء مختلفة بالقدس وبما قام به جيش الاحتلال من اعتداءات على الشباب المقدسي المنتفض في وجه المستوطنين مما أدى الى وقوع عشرات الجرحى في صفوفهم.

وقال البرغوثي إن مخططات المستوطنين وحكام اسرائيل لضم وتهويد القدس لن تمر وأن شباب القدس وأهلها يواصلون الدفاع عن عروبة مدينتهم وعن مستقبلها.