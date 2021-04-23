مشروع افطار الصائم المحتاج (تكية مخيم الامعري) تحتفل بتاسيسها للسنه العشرين

وطن: احتفلت الجمعيه الفلسطينيه للرعاية والتنمية في مخيم الأمعري، الخميس، بالذكرى العشرين لتاسيس مشروع إفطار الصائم المحتاج في مخيم الامعري، والذي أُسس لمساعدة المحتاجين في المخيم بشهر رمضان الفضيل.

ويخدم مشروع إفطار الصائم نحو 400 محتاج ويتيم وفقير في مخيم الامعري من خلال تقديم الوجبات الساخنه اليوميه لهم، وتقوم نساء متطوعات بإعداد الطعام وتتولى مجموعة كشافة شباب الأمعري مهمة توزيع الوجبات على بيوت المستفيدين من المشروع الذي أصبح من أهم المشاريع الداعمة للمحتاجين سيما في ظل ظروف الوباء التي نعيشها والتي انعكست سلبا على الاوضاع الاقتصادية في المجتمع.