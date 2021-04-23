إصابة مقدسية بجروح جراء رشق مركبتها بالحجارة من قبل مستوطنين

القدس - وطن: أصيبت، فجر اليوم الجمعة، مقدسية بجروح في رأسها، بعد اعتداء المستوطنين عليها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن عددا من المستوطنين هاجموا مركبتها بالحجارة، ما تسبب باصابتها، كما حطموا زجاج مركبات سكان الحي، وأخرى كانت مصطفة في معرض للمركبات.

كما هاجم عشرات المستوطنين أبناء شعبنا في حي المصرارة القريب من باب العامود مجددا، وحطموا عددا من المركبات.

يشار إلى أن 105 مواطنين قد أصيبوا بجروح، الليلة الماضية، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال في مختلف أحياء مدينة القدس، ووصفت حالة 22 مواطنا بالمتوسطة، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما جرى معالجة باقي الاصابات ميدانيا.