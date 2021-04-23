الاحتلال يغلق باب حطة ويمنع وصول المصلين إلى الأقصى

القدس - وطن: أغلقت شرطة الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، باب حطة أحد الأبواب الرئيسية المؤدية للمسجد الأقصى، ومنعت المصلين من دخوله لأداء صلاة الفجر.

وتجمهر مئات المقدسيين امام باب حطة، مطالبين بفتحه، ليتمكنوا من أداء الصلاة في المسجد.

يشار إلى أن مدينة القدس المحتلة قد شهدت الليلة الماضية واحدة من أعنف الاعتداءات التي نفذتها شرطة الاحتلال بحق المقدسيين، بالإضافة إلى عربدة المستوطنين التي تصاعدت وبشكل كبير خلال شهر رمضان المبارك، لاسيما التضييق على المصلين بعد خروجهم من صلاة التراويح، والاعتداء على المارة ومركباتهم.