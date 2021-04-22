وزير القدس: يجب توفير الحماية الدولية للمقدسيين في ظل هجمات المستوطنين اليومية

وطن: أدان وزير شؤون القدس فادي الهدمي، اعتداءات المستوطنين وشرطة الاحتلال على الفلسطينيين في باب العامود بالقدس الشرقية المحتلة.

وأكد، في بيان أصدره، اليوم الخميس، أن تواصل الاعتداءات منذ بداية شهر رمضان المبارك إنما هو تأكيد جديد على حاجة المواطنين العزل بالمدينة المقدسة إلى الحماية الدولية في ظل هجمات المستوطنين اليومية.

وأشار الهدمي إلى أن جماعات المستوطنين، وبحماية شرطة الاحتلال، تقوم باعتداءات على المواطنين في مدينة القدس ما أدى الى إصابة عشرات المواطنين تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وذكر أن الجماعات المتطرفة أعلنت مسبقا عن نيتها الاعتداء على المواطنين المقدسيين ومع ذلك فإن شرطة الاحتلال لم تحرك ساكنا لوقف هذا الاعتداء بل قامت بتوفير الحماية للمستوطنين.

وحيا الهدمي المواطنين الفلسطينيين على تمسكهم بمدينتهم وإصرارهم على هويتها العربية الفلسطينية.

ولفت وزير شؤون القدس إلى أن الاعتداء الإسرائيلي تزامن مع انعقاد مجلس الأمن الدولي لبحث التطورات في الأراضي الفلسطينية ما يشير إلى أن "إسرائيل" تضرب عرض الحائط بالقانون الدولي.

ودعا الهدمي المجتمع الدولي للتحرك السريع والفاعل لوضع حد لاعتداءات المستوطنين وشرطة الاحتلال على المواطنين المسالمين.