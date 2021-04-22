عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس

وطن: اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في أحياء وأزقة البلدة القديمة بالقدس المحتلة الليلة، بعد قمع الاحتلال واعتدائه على المصلين الخارجين من المسجد الاقصى بعد صلاة التراويح قرب باب العامود وباب الساهرة وشارع السلطان سليمان وشارع نابلس المحاذيان للبلدة القديمة.

وسجل الهلال الأحمر/ القدس إصابة بالرأس بمواجهات مع قوات الاحتلال أمام باب العامود، وصفت الاصابة بالمتوسطة جاري نقلها للمستشفى، فيما عولجت عشرات الاصابات ميدانيا.

واقدمت سلطات الاحتلال على رش الشبان بالمياه العادمة بعد الاعتداء عليهم، فيما عزلت قوات كبيرة جدا من الشرطة الاسرائيلية منطقة باب العامود بحواجز وسط محاولات يهود متطرفين الوصول الى القدس والاعتداء على الشبان العرب.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت مساء اليوم الخميس، شابين من محيط ومنطقة باب العامود ودفعت بتعزيزات عسكرية ونصبت حواجز وقطعت الطرق أمام المارة والمصلين بحواجز حديدة.