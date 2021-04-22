تحولات إقليمية: ديمونا ومعادلة العين بالعين

كتب: طارق الشرطي

لا شك أن ما تشكله دولة الإحتلال الإسرائيلي من قوة ردع قد تفوقت ولقرون على دول الشرق الأوسط كافة وبعدة جوانب، أهمها القدرة العسكرية وما يشملها من قوة استخباراتية عالية، وكانت قوة رادعة لكافة الدول العربية والإسلامية التي تناصر وتدعم القضية الفلسطينة والمقاومة اللبنانية.

شهدنا منذ قرون تلك القدرة العالية وما صاحبها من ضرب للأهداف السورية والإيرانية والمقاومة اللبنانية في الأراضي السورية وغيرها دون رد، وكان التعليق دوماً وعلى مدار السنين أننا نحتفظ بحق الرد، الأمر الذي جعلها محط سخرية دوماً كذلك الحال لحزب الله وإن كان بأقل حده لما له من تجربة سابقة في الرد، الأمر الذي أعطاه نوعاً ما من المصداقية خصوصا للفئة المناصرة له.

أما عن الأشهر القليلة التي مضت، حدث وأن تعرضت سفن إيرانية لعمليات تفجير في البحر أحدثت أضراراً بها وتبين لاحقاً مسؤولية اسرائيل عنها، وأعلنت إيران أنها ستنتقم إذا ثبت ذلك، كذلك الحال عند تعرض أهداف إيرانية للقصف في سوريا وجلها مواقع وثكنات عسكرية لتخزين صورايخ كما تدعي والتي ربما تزود بها أحزاب المقاومة أو لأي حرب قد تعلن، ثم لا بد لنا أن لاننسى الحرب الإلكترونية الدائرة بين الطرفين وما يعرف ب سايبر الإلكترونية عبر الانترنت وهي إجراء عسكري يتضمن استخدام الطاقة الكهرومغناطيسية للتحكم في المجال الذي يطول شرحه.

هل بدأت ايران ومعها سوريا وربما لاحقا حزب الله بإخراج ما تم الإحتفاظ به من حق الرد ؟ فها نحن قد شهدنا في الآونة الأخيرة أن هناك فعلاً رد، أولها الرد على قصف السفن بضربات لسفن اسرائيلية في عرض البحر، وأعلنت إيران مسؤوليتها عنها دون قدرة اسرائيل على الاخفاء والتعتيم الاخباري كعادتها، كذلك الحال في الحرب الإلكترونية واختراق المواقع الاسرائيلية والتسبب في أضرار عالية فيها ، الأمر الذي لم تستطع إخفائه أيضاً.

أما الآن والأمر الأكثر خطورة وتحول عن ذي قبل هو ما حدث الليلة الموافق الثاني والعشرين من إبريل وما حدث بسقوط صاروخ ( شظايا) قرب مفاعل ديمونا، هذا الحدث وما يشكله من تحول سواء كان من الأراضي الايرانية أو السورية أو غيرها وخصوصاً المكان الحساس والخطير لسقوطه وما يعتبر ثغرة وخطأ كبير في الدفاع الاسرائيلي ، خصوصاً اذا ما تم ربط الحدث أنه يتزامن مع ضربة اسرائيلية للمفاعل نطيز الإيراني ليبرز السؤال ؛ هل بدأت مرحلة الرد وتشكل قاعدة العين بالعين؛ سفينة بسفية ومفاعل بمفاعل؟ خصوصاً وأنه لطالما تغنى الحرس الثوري الإيراني بقدرته على ذلك وأنه قادر على ضرب العمق الاسرائيلي والهدف الذي يريد بل وأنه قادر على مسح دولة الكيان برمته، علما أنه أصبح واضحاً ما تتمتع به الجمهورية الإيرانية من قدرات عسكرية واستخباراتية قد لا تقل عن دولة الاحتلال وها هي قبل أيام تستعرض كيف استطاعت تصوير حاملة الطائرات الأمريكية في عرض البحر بواسطة طائرة استطلاع محلية الصنع، وكم كان لها من الإعلان عن تطوير قدراتها الهجومية الصاروخية سواء من حيث المدى وما يحمله من وزن للمواد المتفجرة أو المسافة القادر على الوصول إليها، بالإضافة والأمر الأهم أنها لن تكون بأي شكل كالدول العربية خانعة مستسلمة مهما تعرضت للعدوان وفي كأصرارها على التخصيب اليورانيوم والتحدي للولايات المتحدة كمؤشر على ذلك وما تتمتع به من سيطرة و وجود لأذرع لها في المنطقة جعل منها قوة لا يستهان بها ويحسب لها حساب حتى وان كان الصارخ جاء من سوريا فالكل يعلم السيطرة الايرانية هناك وكما جاء في مقال سابق" لا رهان في زمان المجهول".