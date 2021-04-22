نقل الأسير الجريح حمزة أبو عجمية إلى سجن "عيادة الرملة" بعد تدهور وضعه الصحي

وطن: نقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير الجريح حمزة أبو عجمية (20 عامًا) من سجن "عوفر" إلى سجن "عيادة الرملة" بعد تدهور طرأ على وضعه الصحي.

وقال نادي الأسير إن الأسير أبو عجميه وهو من مخيم الدهيشة في بيت لحم معتقل منذ 24 آذار الماضي، حيث تعرض لإصابة برصاص جيش الاحتلال في فخذه الأيسر، وذلك قبل عشرة أيام من اعتقاله، وكان في حينه تحت العلاج.

وأوضح نادي الأسير أن إدارة سجون الاحتلال ماطلت في تقديم العلاج اللازم له، مما سبب بإصابته مؤخرًا بالتهابات حادة في مكان الإصابة، وعلى إثرها نُقل إلى سجن "الرملة"، علمًا أن ما يسمى بسجن "عيادة الرملة"، لا تتوفر فيه أدنى شروط الرعاية الصحية اللازمة للأسرى.

وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير أبو عجمية، وكافة الأسرى الجرحى والمرضى في سجون الاحتلال، الذين يتعرضون لأخطر السياسات التنكيلية، ألا وهي سياسة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء).

يُشار إلى أن للأسير حمزة أبو عجمية شقيق آخر معتقل في سجون الاحتلال وهو الجريح رمزي أبو عجمية.