فرنسا تدعو دولة الاحتلال إلى عدم عرقلة الانتخابات الفلسطينية

وطن: دعا، اليوم الخميس، مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن، دولة الاحتلال إلى عدم عرقلة اجراء الانتخابات الفلسطينية في "القدس الشرقية" كما هو الحال في "اراضي عام 1967".

وشدد مندوب فرنسا في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المفتوحة، لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، عبر تقنية "زووم"، على "ضرورة ترجمة كلمات المشاركين في سياق احياء عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين".

وأكد ضرورة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إلى حين ايجاد حل لقضية اللاجئين.