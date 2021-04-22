للمرة الثالثة على التوالي... الاحتلال يجدد أمر الاعتقال الإداري للأسير أحمد عطون

وطن: الاحتلال يجدد أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير أحمد عطون للمرة الثالثة على التوالي.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال جددت الاعتقال الإداري للمرة الثالثة على التوالي، لمدة 4 أشهر بحق المعتقل والنائب المقدسي السابق أحمد محمد احمد عطون (56 عاماً)، والذي اعتقل بتاريخ 26/8/2021.

ولفتت الهيئة، " كان من المقرر أن يفرج عن الأسير عطون اليوم بعد انتهاء أمر اعتقاله الإداري الأخير، الا أن قوات الاحتلال أصدرت قراراً بجديد الاعتقال الاداري بحقة لأربعة أشهر جدد.

وأشارت، إلى أن "النائب عطون اعتقل أكثر من مرة وأمضى ما يزيد عن 15 عاماً فى سجون الاحتلال".

وكانت قوات الاحتلال قد قامت عام 2010 بسحب بطاقته المقدسية، ومنعه من دخول مسقط رأسه مدينة القدس بشكل كامل.