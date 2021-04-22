الأسير سائد أبو عبيد يُعلّق إضرابه عن الطعام

وطن: علّق الأسير سائد أبو عبيد من جنين، اليوم الخميس، إضرابه عن الطعام بعد اتفاق مع سلطات الاحتلال يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري.

وأضرب الاسير أبو عبيد لـ 18 يومًا، وسيفرج عنه في 29 تموز 2021.

يشار الى ان الاسير أبو عبيد معتقل منذ شهر تشرين الثاني العام الماضي، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن الفعلي لمدة أربعة شهور ونصف، وبعد انتهاء مدة حُكمه جرى تحويله إلى الاعتقال الإداريّ، وعليه شرع في الإضراب.

وأبو عبيد أسير سابق أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال (12) عامًا جُلّها رهنّ الاعتقال الإداريّ.