بعد 18 عاما.. الاحتلال يفرج عن الأسير أيسر الأطرش

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن الأسير أيسر عايد الأطرش (42 عاما) من بلدة كفر راعي جنوب جنين، بعد اعتقال دام 18 عاما.

وقال الأطرش لحظة الإفراج عنه، إن سلطات الاحتلال تواصل سياسة عزل الأسرى وحرمانهم من أبسط حقوقهم، وانتهاج سياسة الاقتحامات والتفتيش للأقسام، مؤكدا أن الفرحة لن تكتمل إلا بتبييض السجون.

وأضاف، أن رسالة الأسرى موجهة الى فصائل العمل الوطني، بأن يعملوا من أجل وحدتنا الوطنية لنتمكن من الاستمرار في النضال حتى تبييض السجون.

وتطرق الأطرش إلى معاناة الأسرى المرضى سجن عيادة الرملة ومنهم الأسرى خالد الشاويش، وناهض الأقرع، ومنصور موقدي، ومعتصم رداد، مشيرا الى استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمدة بحقهم، واقتصار العلاج المقدم على المسكنات، إضافة إلى معاناتهم اليومية جراء عدم تقديم احتياجاتهم الإنسانية ومطالبهم الحياتية، وحرمانهم من الزيارات.

والأسير الأطرش معتقل منذ تاريخ 23 نيسان 2003، وفقدَ والده خلال سنوات اعتقاله وحرم من وداعه، كما فقدت والدته بصرها، وتم الإفراج عنه سجن النقب الصحراوي عبر حاجز الظاهرية جنوب الخليل.