الأرصاد الجوية تحذر من موجة حر تضرب فلسطين بداية الأسبوع المقبل

وطن: حذرت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، يوم الخميس، المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الذروة وذلك مع بداية الأسبوع القادم حيث تعود درجات الحرارة للارتفاع.

وقالت الأرصاد عبر موقعها الإلكتروني، "نحذر المواطنين خاصةً يومي السبت والأحد القادمين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة اثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة".

وحول الحالة الجوية توقعت الأرصاد، أن يكون طقس فلسطين ليوم الجمعة صافيا بوجه عام وحارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولفتت الأرصاد إلى أن طقس فلسطين ليوم السبت القادم يكون غائماً جزئيا الى صاف وحاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود9 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ونوهت إلى أن طقس فلسطين ليوم الأحد القادم يكون غائماً جزئيا إلى صاف وحاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود9 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف