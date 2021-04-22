الصحة: 19 وفاة و1652 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الخميس، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "نابلس 124، طوباس 20، طولكرم 43، سلفيت 17، جنين 85، الخليل 66، قلقيلية 13، أريحا والأغوار 16، رام الله والبيرة 78، بيت لحم 10، ضواحي القدس 1، قطاع غزة 1179".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "نابلس 44، طوباس 37، طولكرم 10، سلفيت 10، جنين 112، الخليل 90، قلقيلية 28، أريحا والأغوار 8، رام الله والبيرة 70، بيت لحم 48، ضواحي القدس 1، قطاع غزة 1902".

وتم تسجيل 8 وفيات في الضفة الغربية: " الخليل 3، جنين 1، رام الله والبيرة 1، طوباس 1، طولكرم 1، سلفيت1"، قطاع غزة 11 حالة وفاة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 153 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 37 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 462 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 167711، بينهم 38643 تلقوا الجرعتين من اللقاح.