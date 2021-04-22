لليوم الثاني: الاحتلال يتوغل ويجرف أراضي شرق رفح

وطن: توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الخميس، في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة وقامت بأعمال تجريف وسط إطلاق نار، لليوم الثاني على التوالي.

وانطلقت ست آليات عسكرية إسرائيلية من مواقع الاحتلال العسكرية الجاثمة على الشريط الحدودي شرق مدينة رفح، وتوغلت لعشرات الأمتار في الأراضي الزراعية بحي النهضة شرق المدينة، وقامت بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة وسط إطلاق نار وقنابل دخانية.

وتتعمد آليات الاحتلال بين الفينة والأخرى التوغل في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية شمال وشرق قطاع غزة وتمنع المزارعين من الوصول إليها لفلاحتها.

(وفا)