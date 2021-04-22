سقوط صاروخ سوري قرب ديمونا والدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي

وطن: سقط صاروخ أرض - جو أطلق من سوريا، بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس، قرب ديمونا وسط النقب، بحسب ما ذكر بيان عن جيش الاحتلال.

وأطلق الصاروخ، وهو من طراز sa5، من منطقة الجولان بعد عدوان جوي لجيش الاحتلال في دمشق.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري سوري أنه "حوالي الساعة 1:38 من فجر اليوم (الخميس)، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، كما أدى العدوان إلى جرح أربعة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية".

يذكر أن دوّيًا ضخمًا سمع في منطقة القدس وضواحيها، تزامنًا مع دوي صافرات الإنذار في النقب، ونقل المراسل العسكري لموقع "جيروزاليم بوست" أنباء عن إطلاق صواريخ باتريوت.

ولا معلومات عن رابط بين الانفجار في القدس وصافرات الإنذار في ديمونا.

إلى ذلك، أعلن جيش الاحتلال عن فتح تحقيق في "مدى نجاح عملية اعتراض الصاروخ الذي أطلق من سورية وسقط في منطقة النقب".

وقال الجيش في بيان إن قوات الجيش رصدت إطلاق صاروخ أرض-جو من داخل سورية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة وسقط في منطقة النقب.

وقال جيش الاحتلال ان طائراته هاجمت بطارية الدفاع الجوي التي أطلقت الصاروخ من سورية، بالإضافة إلى بطاريات صواريخ أرض-جو أخرى داخل الأراضي السورية.