الهيئة المستقلة تطالب الحكومة والنائب العام بإجراء تحقيق شفاف بشأن الوقائع الواردة في بيان شركة فيسبوك حول قراصنة الانترنت في فلسطين

وطن: قالت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" انها تابعت البيان الصادر عن شركة "فيسبوك"/ قسم اعتراض التهديدات، يوم 21 إبريل 2021، والذي قالت فيه أنها اتخذت إجراءات ضد قراصنة الانترنت في فلسطين.

ووفقا لما جاء في البيان المذكور، فإن شركة فيسبوك رصدت قيام مجموعات قرصنة تابعة لجهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية، وأخرى تعرف باسم "الأفعى القاحلة" وغير مؤكد جهة ارتباطها، بتنفيذ أنشطة عدائية استهدفت اختراق خصوصية مواطنين فلسطينيين تركزت بشكل أساسي في الضفة الغربية، وشملت صحفيين ومعارضين للحكومة ونشطاء حقوق الإنسان ومسؤولين في السلطة الفلسطينية وحركة فتح، حسب ما جاء في بيان للهيئة المستقلة.

وقالت الهيئة في بيانها انها تنظر بخطورة بالغة لما ورد في بيان شركة فيسبوك، نظراً لما يشكله من تهديد خطير لحق المواطنين الطبيعي في الخصوصية وحرمة حياتهم الخاصة، والذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني واعتبر الاعتداء عليه جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم.

وطالبت الهيئة المستقلة الحكومة والنائب العام باجراء تحقيق شفاف بشأن جميع الوقائع الواردة في بيان شركة فيسبوك المذكور أعلاه وأي اختراقات أخرى واتخاذ المقتضى القانوني تبعا لذلك، كما نطالب الحكومة بشكل خاص، باتخاذ إجراءات فورية لحماية خصوصية المواطنين وحرمة حياتهم الخاصة.