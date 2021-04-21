بوتين يتوعد الغرب برد "سريع وقاس" في حال تجاوز "الخطوط الحمراء"

وطن: حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب من مغبة تجاوز "الخطوط الحمراء" مع روسيا، قائلاً إن من شأن خطوة مماثلة أن تشعل فتيل رد "غير مسبوق، سريع وقاس".

جاء هذا التحذير في خطابه السنوي حول حالة البلاد، وسط تصاعد في التوتر مع الغرب بشأن أوكرانيا والمعارض البارز أليكسي نافالني.

وقال بوتين إن القوى الغربية تحاول دائما "إزعاج " روسيا.

وقد احتجزت الشرطة الروسية حوالي 100 شخص من أنصار نافانلي الذين شاركوا في مسيرات في مدن بالبلاد.