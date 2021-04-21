أبل تكشفُ جديدها.. "ماك" بعدة ألوان والآيباد الأكثر تقدما

وطن: اعتدتنا أن نرى حاسوب "ماك" الذي تطرحه شركة "أبل" بلون رمادي، طيلة أعوام، لكن من يستخدمون هذا الجهاز ستكون أمامهم خيارات أكثر، من الآن فصاعدا.

وبحسب "سي إن بي سي"، فإن "أبل" أعلنت عن طرح الجهاز بعدة ألوان زاهية، في أول حدث تقيمه خلال العام الجاري، فكشفت النقاب عن عدد من المنتجات.

وأعلنت الشركة التقنية العملاقة، طرح جهاز "ماك" بعدة ألوان تشمل الأحمر والأزرق والأرجواني والبرتقالي والأصفر والفضي والأخضر.

وزودت "أبل"، أجهزة الماك الحديثة بشريحة "M1" التي تعد الأكثر تطورا من بين المعالجات، ولم تستعن بمعالج "إنتل".

وذكرت التقارير أن جهاز الماك المعلن عنه، مؤخرا، يمتاز بتصميم أرق من الألمنيوم، وأوضحت الشركة أنها قلصت حجمه بنسبة 50 في المئة.

وأوردت "أبل" أن استخدام جهاز "ماك" سيكون أسهل بكثير بفضل الحجم الصغير، فيما يصل حجم الشاشة إلى 24 بوصة.

أما جودة الكاميرا فجرى تحسينها، بحسب الشركة، وأضحت قادرة على تسجيل الفيديو بجودة 1080p تحت إضاءة منخفضة.

في غضون ذلك، تصل دقة حاسوب "ماك" إلى 4.5K، بينما جرى تزويد الجهاز بواصل شحن مغناطيسي مستوحى من تجارب "أبل" السابقة، وتحديدا من شاحن "MagSfe" اللاسلكي.

وشمل التحديث لوحة المفاتيح في الجهاز من خلال إضافو زر "إيموجي"، إضافة إلى مستشعر بصمة الأصبع.

في غضون ذلك، سيتم تقديم لوحات المفاتيح والفأرة "الماوس" الخاصة بالماك، بنفس اللون الذي يغطي الجهاز.

ويبدأ سعر الموديل الأولي من جهاز "ماك" الحديث، بـ1299 دولار، في حين يبلغ سعر الموديل الأكثر تقدما، 1499 دولار.

ومن المرتقب أن تنطلق مرحلة الطلبات المسبقة لهذه الأجهزة في الثلاثين من أبريل الجاري، على أن تبدأ عملية الشحن في منتصف مايو المقبل.

وإلى جانب أجهزة "ماك" الملونة، أعلنت شركة "أبل" عن جهاز "إير تاغ" الذي يساعد المستخدم على تتبع الأشياء التي ضاعت منه كي يعثر عليها.

وسيكون هذا الجهاز منافسا لنظيره "تايل" الذي جرى إطلاقه بعد حملة ناجحة في سنة 2014، وهو يعتمد على تقنية البلوتوث.

ويصل سعر الجهاز الجديد إلى 40 دولارا، وهو قرص دائري صغير، يمكن ربطه بأي شيء يصدر إشارات البلوتوث مثل جهاز الآيفون أو الآيباد.

وخلال هذا الحدث الذي تم بثه بشكل مباشر من ولاية كاليفورنيا، أكدت "أبل" إطلاق أقوى جهاز "آيباد" على الإطلاق، وهو مزود بشريحة "M1" من أجل تسريع أدائه بشكل لافت.

وقامت شركة "أبل" بزيادة حجم الشاشة في هذا "الآيباد" الجديد، فوصلت الشاشة إلى 11 بوصة و12.9 بوصة.