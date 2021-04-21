العثور على جثة متحللة في بيت لحم والشرطة والنيابة العامة تباشران التحقيق

وطن: باشرت النيابة العامة التحقيق، فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري، في ملابسات العثور على جثة متحللة ببيت لحم.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، مساء اليوم الأربعاء، بأنه بناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول العثور على جثة مواطن متحللة مجهولة الهوية داخل إحدى مقابر المحافظة، تحركت على الفور قوة من الشرطة والنيابة العامة والطب الشرعي للمكان حيث باشرت النيابة العامة وفريق الأدلة الجنائية إجراءات الكشف والمعاينة على الجثة ومكان العثور عليها.

وأضاف ارزيقات أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثة وإحالتها للطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، للوقوف على أسباب الوفاة.