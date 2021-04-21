57 وفاة و3209 إصابة بفايروس كورونا في الأردن

وطن: أعلنت وزارة الصحة الاردنية ، اليوم الاربعاء ، تسجيل 57 وفاة بفايروس كورونا ليرفع عدد حالات الوفاة الي 8429 وفاة.

وقالت الوزارة خلال الموجز اليومي الخاص بفايروس كورونا، ان 3209 إصابة جديدة سجلت خلال الـ24ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 695390 إصابة.

وأوضحت الوزارة انها أجرت 24628 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوص 6546769 فحصا، في حين بلغت نسبة الفحوص الإيجابيّة قرابة 13.03%، مقارنة مع 13.76% يوم أمس الثلاثاء.