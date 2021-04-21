إنتر ميلان ينسحب من مشروع دوري السوبر الأوروبي

وطن: قال إنتر ميلان الإيطالي اليوم الأربعاء إن النادي لم يعد ضمن مشروع دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم.

وأعلن إنتر في بيان: "نحن ملتزمون دائما بمنح مشجعينا أفضل تجارب ممكنة في كرة القدم، الابتكار والشمول من ضمن جيناتنا منذ تأسيس النادي".

وسبق إعلان انسحاب إنتر كأول نادي إيطالي يتخلى عن فكرة البطولة المستحدثة، إنسحاب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من دوري السوبر الأوروبي الثلاثاء بعد 48 ساعة من إطلاقه.

وكان مانشستر سيتي أول ناد يترك المسابقة الجديدة تلاه مانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال وتوتنهام هوتسبير، قبل أن يكمل تشيلسي عقد المنسحبين الإنجليز من البطولة الانفصالية.

كما أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني انسحابه رسميا اليوم الأربعاء من المشروع، وأفادت تقارير إعلامية صباح الأربعاء أن برشلونة يدرس أمر انسحابه أيضا.

وبالتالي توقف مشروع "السوبر ليغ" بعد يومين فقط من تأسيسه وقبل انطلاقه الحقيقي في ظل ردود فعل غاضبة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) والاتحادات والدوريات الوطنية والمشجعين.

المصدر: RT